FW-GE: Feuer zerstört Wohnung in Gelsenkirchen-Sutum

Zum einen ausgedehnten Wohnungsbrand in Sutum, rückten am heutigen Montag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen aus. Gegen kurz nach 11 Uhr gingen die Notrufe in der Leitstelle ein. In einer Erdgeschosswohnung in der Theodor-Otte-Straße sollte es brennen und dichter Rauch bereits ins Freie dringen. Der Wohnungsmieter galt zunächst als vermisst, hatte sich bei Eintreffen der ersten Einheiten aber selbstständig aus der Brandwohnung befreien können. Die Rettungsdienstkräfte übernahmen die Erstversorgung und lieferten ihn mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus ein. Mehrere Atemschutztrupps nahmen parallel die Brandbekämpfung auf und kontrollierten das gesamte Gebäude auf weitere Personen, fündig wurden sie glücklicherweise nicht. Die eigentliche Brandbekämpfung nahm einige Zeit in Anspruch, weil große Teile der Wohnungseinrichtung in Flammen standen. Bis auf weiteres ist das Gebäude unbewohnbar. Alle Anwohner kamen bei Familie und Freunden unter. Gegen 14:30 Uhr verließen die letzten Kräfte die Einsatzstelle. Die Polizei Gelsenkirchen leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

