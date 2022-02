Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand einer Lagerhalle in Gelsenkirchen Ückendorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Samstag um 23:03 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen eine Rauchentwicklung an einem Gewerbeobjekt in Gelsenkirchen Ückendorf gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Altstadt, bestätigte sich die Meldung und Flammen schlugen aus dem Dachbereich. Da es sich bei dem Gebäudekomplex um mehrere Lagerhallen u.a. für Kerzen bzw. Farben- und Lacke handelt, wurde aufgrund des Gefahrenpotentials das Alarmstichwort umgehend erhöht und ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach Ückendorf entsandt.

Sofort wurde der Außenangriff über mehrere Drehleitern in drei Einsatzabschnitten eingeleitet, während sich die Einsatzkräfte parallel einen Zugang zum Gelände und den Gebäuden verschafften. Die Lagerware in den Hallen war von der Hitze bereits so beaufschlagt, dass zunächst die Rauchgase massiv gekühlt werden mussten, um in die Gebäude vorgehen zu können. Dort befand sich, neben der Lagerware, auch ein Öltank, der neben der Brandbekämpfung gekühlt werden musste. Aufgrund der großen Mengen an Brandlasten im Keller, verbunden mit der großen Hitze, entschied der Einsatzleiter, den Bereich mit Schaum zu fluten. Um 03:54 Uhr konnte dann "Brand unter Kontrolle" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten werden sich jedoch noch weiter in den Sonntag hineinziehen.

Während der gesamten Einsatzdauer wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die sowohl die verwaisten Wachen im Stadtgebiet nachbesetzte als auch mit einer großen Anzahl an Kräften vor Ort war. Insgesamt waren so 102 Einsatzkräfte in den Einsatz eingebunden.

Nach dem Sturmereignis des gestrigen Tages, bei dem bereits alle Löschzüge der Feuerwehr Gelsenkirchen über Stunden im Einsatz waren, war dieses die zweite Nacht in Folge, in der die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte in einem Großeinsatz außergewöhlich stark gefordert wurden.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell