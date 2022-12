Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss - Autofahrerin fuhr auf geparkten Autotransporter auf

Eine 40-Jährige fuhr am Donnerstagmittag mit ihrem Mazda in Ingelfingen auf einen geparkten Autotransporter auf und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 75.000 Euro. Die Frau war gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 2311 von Hermutshausen kommend in Richtung Weldingsfelden unterwegs. Kurz nach der Ortseinfahrt Weldingsfelden übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand stehenden und ordungsgemäß gesicherten Autotransporter. Da dieser gerade ein Fahrzeug abgeladen hatte, war die Rampe des Transporters noch heruntergelassen. Die Mazda-Fahrerin fuhr ungebremst auf die Auffahrrampe auf und kollidierte mit der Hinterwand des Führerhauses. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich nicht nur heraus, dass die 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sondern vor Fahrtantritt auch Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Alkoholtest zeigte im Anschluss einen Wert von fast 0,4 Promille. Aus diesem Grund musste die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Künzelsau/Ingelfingen: Gegen Fahrzeug gefahren und abgehauen

Eine bisher unbekannte Person fuhr vergangene Woche rückwärts gegen einen parkenden Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zwischen Donnerstag, 22.12.2022 16:00 Uhr und Mittwoch, 29.12.2022 14:00 Uhr, beschädigte der oder die Unbekannte das Fahrzeug einer 70-Jährigen. Der Unfall ereignete sich vermutlich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Ingelfingen, aber auch der Buchenweg und die Straße "Am Buchs" in Künzelsau kommen als Tatort in Frage. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

