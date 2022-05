Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener beschimpft und beleidigt Personal und Kunden im Supermarkt

Werdohl (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag riefen die Mitarbeiter/-innen eines Discounters an der Schlacht die Polizei zu Hilfe, weil ein Kunde wahllos Kunden anpöbeln würde und das Personal beleidige. Die Polizei traf den 31-Jährigen kurz vor 14.30 Uhr an der Ecke Schützenstraße/Lennestraße. Als sie ihn ansprachen, beschimpfte er auch die Polizeibeamtin und seinen Kollegen als "Fotzen, Huren, Hurensöhne und Schlampen" und kündigte an, dem Polizeibeamten den Ellenbogen ins Gesicht zu rammen. Zu seinem Verhalten im Laden erklärte er, dass er im Discounter keinen Alkohol bekommen habe. Deshalb sei er ausgerastet und wolle nun ins nächste Geschäft. Während der Sachverhaltsaufnahme beschimpfte und beleidigte er auch vorbeikommende Passanten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er mitgenommen werden ins Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich mit Händen und Füßen. Die Polizei überwältigte ihn und schrieb Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

