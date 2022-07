Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen.

Die Täter gelangten offenbar kurz vor Mitternacht nach Aufhebeln einer Tür in das Lokal in der Zähringerallee. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Wertgegenstände und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter Telefon 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell