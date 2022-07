Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Überholen trotz Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag überholte offenbar ein weißes Fahrzeug trotz Gegenverkehr ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 10 und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand des Polizeireviers Mühlacker, befuhr gegen 17:25 Uhr ein 20-jähriger Smart-Fahrer die B 10 von Enzberg kommend in Richtung Mühlacker. In Höhe des Steinbruchs erkannte er ein ihm entgegenkommendes weißes Fahrzeug, das in diesem Moment ein anderes Fahrzeug überholte. Der Smart-Fahrer leitetet sofort eine Gefahrendbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden verhindern. Eine hinter dem Smart fahrende 18-jährige erkannte in ihrem VW die Situation, konnte ein Auffahren auf das vor ihr bremsende Fahrzeug jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs setzte seine Fahrt indessen fort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall, insbesondere zum unbekannten weißen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter 07041 96930, in Verbindung zu setzen.

