POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Misslglückter Überholvorgang führt zu schwerem Unfall

Pforzheim (ots) - Zum Brand einer Lagerhalle ist es am Donnerstagnachmittag im Pforzheimer Industriegebiet Oberes Enztal gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 15:30 in der Straße Im Hinteren Zeil eine Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in Brand. In der Halle werden unter anderem entsorgte Kartonagen und Papier abgelagert. Bei der Halle handelt es sich um ein ...

mehr