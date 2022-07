Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfallflucht nach Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Nachdem ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Sattelzug an einer Kuppe überholen wollte, kam es zu einem Auffahrunfall im Gegenverkehr, zu diesem die Polizei Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr gegen 15:00 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt. Unmittelbar vor einer Kuppe setzte der Unbekannte zum Überholvorgang eines Sattelzuges an. Während des Überholvorgangs kam ihm aus Richtung Freudenstadt ein Seat entgegen. In diesem Fahrzeug saßen eine Fahrschülerin und ein Fahrlehrer, welcher, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sofort eine Gefahrenbremsung einleitete. Das unbekannte Fahrzeug bremste ebenfalls und scherte hinter dem Sattelzug wieder auf seinem Fahrstreifen ein. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Jedoch ein hinter dem Seat fahrender 78-jähriger Toyota-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig auf das vor ihm stark abbremsende Fahrzeug reagieren und fuhr auf dieses auf. Hierdurch wurden die Fahrschülerin, der 78-jährige Fahrer, sowie die Beifahrerin des Toyota verletzt und mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Freudenstadt fort. Der Seat, sowie der Toyota mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Mögliche Zeuge des Unfalls, sowie Hinweisgeber die Angaben zum überholenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt, unter 07441 536 0, in Verbindung zu setzen.

