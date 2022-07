Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unbekannte brachen Automat an Tankstelle auf und entwendeten Bargeld

Georgsmarienhütte (ots)

Ins Visier unbekannter Täter geriet am Wochenende, zwischen Samstagabend (19.00 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) der Automat eines Hochdruckreinigers. An einer Tankstelle an der Malberger Straße, unweit des Kreisverkehrs zum Harderberger Weg, brachen die Unbekannten den Apparat auf und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Unerkannt machten sie sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

