Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstr. (jb) - In der Zeit vom 16.11.21, 18.00 Uhr bis 17.11.21, 21:15 kam es in der Hauptstraße in Nordstemmen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Flüchtige Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve, in Richtung Burgstemmen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hiernach flüchtet der Unfallfahrer. Hinterlassen hat er mehrere Bruchstücke seines Fahrzeugs, die vermutlich von einem Seat stammen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrzeug oder den Fahrer geben könne, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell