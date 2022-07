Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Quakenbrück: Pedeleceigentümer gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Osnabrück (ots)

Das abgebildete schwarze Pedelec der Marke "Victoria", Modell: e Trekking 7.5 wurde am 11.5.2022 durch Polizeibeamte zwecks Verdachtes eines Diebstahls sichergestellt. Vermutlich wurde dies Anfang Mai gestohlen. Da das Pedelec am Hinterrad verschlossen ist und sich Schleifspuren am selbigen befinden, ist davon auszugehen, dass der Täter das Rad mutmaßlich über einen längeren Zeitraum über den Boden gezogen hat, um es zu transportieren. Die Ermittler konnten bereits herausfinden, dass das Fahrrad mit großer Wahrscheinlichkeit bei einem Händler in Quakenbrück gekauft wurde. Einen Eigentümer konnten sie bislang jedoch nicht ausfindig machen. Daher bitten sie, dass sich dieser oder Personen, die Hinweise auf die Herkunft des Rads geben können, sich unter 0541/327-3256 (tagsüber) oder -2115 melden.

