Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfälle in Hude und Wardenburg +++ Jeweils eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. November 2021, ereigneten sich nahezu zeitgleich, gegen 17:00 Uhr, Verkehrsunfälle in Hude und Wardenburg.

In Hude beabsichtigte ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hude von der Straße "Auf der Nordheide" auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er eine 43-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Hude, welche den Radweg mit einem Pedelec befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 43-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden lediglich leichte Sachschäden.

In Wardenburg fuhr einen 35-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wardenburg von der Röbeler Straße über die Oldenburger Straße geradeaus in den "Brooklandsweg". Dabei übersah er einen 24-jährigen Pedelec-Fahrer aus Oldenburg, welcher den Radweg aus Wardenburg kommend in Richtung Oldenburg auf der falschen Straßenseite befuhr. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Die an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden sind derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell