POL-OS: Osnabrück: Radfahrer fuhr auf Pkw auf und verletzte sich schwer

Am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Osnabrücker mit seinem Rennrad die Knollstraße in Richtung Haster Weg. Vor dem Zweiradfahrer fuhr eine 72-jährige Osnabrückerin mit ihrem Renault Twingo. Am Fußgängerüberweg hinter der Dr.-Pelz-Straße bremste die Seniorin ihren Pkw bis zum Stillstand ab, um einige Schüler passieren zu lassen. Dies bemerkte der 26-Jährige zu spät und fuhr hinten auf den Twingo auf. Dabei zog sich der Mann schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt, erst ein Zeuge machte sie darauf aufmerksam. Der entstandene Sachschaden am Pkw und dem Fahrrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

