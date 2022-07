Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Von der Fahrbahn abgekommen und schwerverletzt

Ebhausen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden ist am späten Donnerstagabend ein 25-jähriger Opel-Fahrer auf Gemarkung Ebhausen.

Der Autofahrer befuhr gegen 22:20 Uhr die Kreisstraße 4352 aus Richtung Mindersbach kommend in Fahrtrichtung Rotfelden. Nach Stand der Ermittlungen kam er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte der Pkw mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 25-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshub-schrauber in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der verunfallte Opel musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Rotfelden im Einsatz.

Michael Wenz, Pressestelle

