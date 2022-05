Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Seitenscheibe zertrümmert

Borken (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte in Borken das Seitenfenster eines parkenden Wagens. Das Fahrzeug hatte am Nordring gestanden, wo es in der Nacht zum Donnerstag zu der Tat kam. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts aus dem Inneren entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

