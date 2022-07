POL-MK: Versuchter Einbruch: Eingangstür hält Gullideckel stand

Plettenberg (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Montagmorgen, gegen 03:55 Uhr, in ein Sonnenstudio an der Brauckstraße einzubrechen. Dafür hebelte er mehrfach an der Eingangstür des Studios. Eine Zeugin nahm die Einbruchsgeräusche wahr und hielt Nachschau. Der Täter bemerkte sie in der Folge und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine ...

