Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter flüchtet nach versuchtem Einbruch in Sonnenstudio

Plettenberg (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Montagmorgen, gegen 03:55 Uhr, in ein Sonnenstudio an der Brauckstraße einzubrechen. Dafür hebelte er mehrfach an der Eingangstür des Studios. Eine Zeugin nahm die Einbruchsgeräusche wahr und hielt Nachschau. Der Täter bemerkte sie in der Folge und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung des flüchtigen Täters liegt nicht vor. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell