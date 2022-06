POL-MFR: (727) Parkhaus beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Zeit von Samstag (04.06.2022) bis Dienstag (07.06.2022) brachen Unbekannte in mehrere Baustellen im Nürnberger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Samstag (04.06.2022) und Dienstag (07.06.2022) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Baustellen in Nürnberg. Sie brachen sowohl in eine Baustelle in der Merianstraße als auch in der ...

mehr