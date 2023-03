Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Farbschmierer auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Sonntagnacht gegen einen 19 Jahre alten Mann, der auf frischer Tat beim Farbschmieren in der Schwabstraße in Hirschlanden ertappt wurde. Gegen 02:20 Uhr wurden Beamte des Polizeirevier Ditzingen auf den jungen Mann aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt ein Garagentor neben der Karl-Kocher-Halle mit einer Spraydose besprühte. Der junge Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Neben fünf Spraydosen am Tatort konnten bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim 19-Jährigen weitere 78 Sprühdosen beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell