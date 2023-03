Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Fußgängerin auf Zebrastreifen durch Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag überquerte eine 35-jährige Fußgängerin gegen 18.45 Uhr den beleuchteten Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße. Ein in Richtung Mötzingen fahrender 62-jähriger Lenker eines VW Golf erkannte die Fußgängerin nach bisherigen Erkenntnissen zu spät. Er konnte zwar sein Fahrzeug noch zum Stillstand abbremsen, aber einen leichten Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die 35-Jährige wurde durch die Kollision auf dem Zebrastreifen zu Boden geschleudert und leicht am Knie verletzt. Sie wurde durch den angeforderten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand kein Sachschaden.

