Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw rollt gegen Gebäude

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen in der Hauptstraße. Eine 59-Jährige parkte ihren Skoda, vergaß aber offenbar den Pkw gegen Wegrollen zu sichern. Der Skoda rollte in der Folge gegen die Hauswand der Bibliothek. Hierbei entstand Schaden am PKW und an der Gebäudefassade, Personen verletzten sich glücklicherweise nicht. Die Polizei weist nochmals darauf hin: Um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu gewährleisten müssen geparkte Fahrzeuge grundsätzlich gegen Weiterrollen gesichert werden. (jd)

