POL-RE: Waltrop: Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Borker Straße/Unterlipper Straße ist am späten Montagnachmittag ein Rennradfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Autofahrer aus Selm gegen 17.45 Uhr von der Borker Straße nach links auf die Unterlipper Straße abbiegen und übersah dabei offenbar den 21-jährigen Rennradfahrer aus Lünen, der auf dem Radweg in Richtung Kanal unterwegs war und gerade an der Ampel über die Unterlipper Straße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus, geriet dabei aber ins Straucheln und stürzte. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

