Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (17:00 Uhr) fuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel auf dem Fahrradstreifen der Römerstraße in Richtung Westen. Aus der Kampstraße fuhr ein unbekannter Autofahrer in die Römerstraße ein und bremste kurz vor dem Fahrradstreifen ab. Der Radfahrer bremste stark, stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der Fahrer soll ca. 35 Jahre alt sein, ca. 1,75m groß und schlank. Er fuhr einen gelben Fiat Panda.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell