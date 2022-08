POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 06:00 Uhr, fuhr eine 32-jährige Radfahrerin aus Castrop-Rauxel in einem Kreisverkehr an der Lange Straße Höhe Recklinghauser Straße. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel in den Kreisverkehr ein und übersah hier nach ersten Erkenntnissen die Radfahrerin. Es kam zum Unfall, dabei wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie ...

mehr