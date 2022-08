Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt gefasst

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat vier Tatverdächtige festgenommen, die am späten Freitagabend in einen Supermarkt An der Seikenkapelle eingebrochen sein sollen. Die Vier - im Alter von 12, 14, 18 und 22 Jahren - wurden in der Nähe angetroffen und mit zur Wache genommen. Sie sollen gegen 23.45 Uhr die Eingangstür zum Supermarkt gewaltsam auseinandergeschoben und unter anderem Zigaretten gestohlen haben. Drei der Tatverdächtigen kommen aus Dorsten, der 22-Jährige aus Marl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell