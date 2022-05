Freiwillige Feuerwehr Dülmen

FW Dülmen: Auslaufender Gefahrstoff beschäftigt Feuerwehr rund 2,5 Stunden

Dülmen (ots)

Um 14:41 Uhr wurde am heutigen Tage die hauptamtliche Wache und der Einsatzführungsdienst in die Tuzostraße zu einem nicht näher benannten auslaufenden Stoff alarmiert. Die Erkundung ergab das ein Stückgutkarton mit 22,5kg Calcium Hypochlorid, gelagert mit anderen medizin-chemischen Produkten unterschiedlicher Gefahrenklassen in einem 20 Fuß-Containert mit Abluftanlage innerhalb einer großen Lagerhalle leckgeschlagen war. Die Abluftanlage des Containers war ausgefallen. Umgehend wurde die IuK-Gruppe, der ABC-Zug sowie ein RTW zur Eigensicherung zur Einsatzstelle alarmiert. Ein Trupp unter CSA hat den beschädigten Stückgutkarton aus dem Container geborgen und in einem Kunststoffbehälter gesichert. Abschließend wurden im Container Messungen mit einem Mehrgasmessgerät und Prüfröhren durchgeführt. Die Messungen waren ohne weitere Auffälligkeiten, sodass die Einsatzstelle um 17:00 Uhr an den Betreiber übergeben werden konnte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften im Einsatz.

