POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:00 Uhr, fuhr eine 32-jährige Radfahrerin aus Castrop-Rauxel in einem Kreisverkehr an der Lange Straße Höhe Recklinghauser Straße. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel in den Kreisverkehr ein und übersah hier nach ersten Erkenntnissen die Radfahrerin.

Es kam zum Unfall, dabei wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen 2.500 Euro Sachschaden.

