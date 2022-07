Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wohnmobile in Bargstedt und Harsefeld entwendet - hoher Sachschaden, Trecker in Krummendeich und Balje angegangen - Bedienelemente entwendet

Stade (ots)

1.

Bereits in der vergangenen Montagnacht wurde ein Wohnmobil in Ahlerstedt entwendet (wir berichteten).

Nun haben bisher unbekannte Diebe erneut Wohnmobile in der Samtgemeinde Harsefeld entwendet. Von Dienstagabend, 19 h, bis zum Mittwochmittag haben sie in Bargstedt ein Grundstück in der Straße Zum Erlengrund aufgesucht. Dort entwendeten sie ein Wohnmobil, das neben einem Carport stand.

Das auffällig orangene Wohnmobil hat hinten links eingebaute Fenster in Form von Bullaugen. Auf dem Dach befand sich eine große Dachbox und am Heck war ein Fahrradträger angebaut.

An dem Fiat Malibu war das Kennzeichen STD-OM 97 angebracht. Er hat einen Wert von ca. 60.000 Euro.

Von Dienstagnachmittag 17 h bis Mittwochmorgen 05 h haben bisher unbekannte Diebe auch in Harsefeld ein Wohnmobil entwendet. Von einem Grundstück in der Straße Auf dem Klingenberg wurde das neben dem Haus abgestellte Wohnmobil gestohlen.

An dem grauen Fiat Ducato mit dem Kennzeichen STD-JB 387 war an der Fahrerseite ein gelber Aufkleber eines Schmetterlingsschwarms und an der Beifahrerseite ein gelber Aufkleber eines Leuchtturms angebracht. Am Heck stand "Emma" in roten Buchstaben geschrieben.

Auch dieser Fiat hat einen Wert von ca. 60.000 Euro.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Harsefeld unter der Telefonnummer 04164-888260 entgegen.

2.

Von Montagabend 18 h bis Mittwochmittag haben bisher unbekannte Diebe einen landwirtschaftlichen Hof in Krummendeich in der Straße Wechtern aufgesucht.

Dort wurde ein abgestellter Trecker angegangen. Aus der Fahrerkabine wurden zwei Bildschirme der Bedienanlage entwendet. Außerdem wurde vom Dach die GPS-Antenne abgebaut.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 15.000 Euro.

Von Dienstagabend 22 h bis Mittwochmorgen 05 h waren die Diebe auch in Balje aktiv.

Auf einem landwirtschaftlichen Hof im Baljerdorf wurde ein Claas-Trecker angegangen. Aus der Fahrerkabine wurden zwei Bildschirme der Bedienanlage entwendet.

Auch hier entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Freiburg unter der Telefonnummer 04779-926920 entgegen.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Diebstählen von Bedienelementen und GPS-Antennen an Traktoren in Hammah. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro (wir berichteten).

