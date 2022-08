Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am vergangenen Freitag stand ein 17-jähriger Waltroper gegen 13.45 Uhr mit seiner Mutter in einem weißen Skoda Roomster an der Ampel auf der Siemensstraße/Ecke Habinghorster Straße. Links neben ihnen befand sich zu diesem Zeitpunkt ein blauer LKW. Dieser bog nach links ab und touchierte dabei mit dem hinteren Auflieger den Skoda des 17-Jährigen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Kollision entstanden Lackkratzer und Deformierungen am hinteren linken Kotflügel, sowie an der Stoßstange hinten links. Außerdem ist die Rückleuchte hinten links gebrochen. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Marl

Ein 67-jähriger Marler parkte am Samstag gegen 13 Uhr seinen schwarzen Mercedes Viano am Fahrbahnrand der Schwalbenstraße. Als er um 19 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er eine Delle in der Fahrertür, mehrere Lackkratzer und einen Zettel an seiner Windschutzscheibe. Auf dem Zettel stand eine Handynummer, unter der aber niemand zu erreichen ist. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Falls Sie einen Unfall verursachen, rufen Sie bitte immer die Polizei. Einen Zettel mit Ihrer Nummer oder Ihren Daten zu hinterlassen reicht nicht aus. Entfernen Sie sich vom Unfallort, handelt es sich um Fahrerflucht und diese ist strafbar.

Auf dem Rewe-Parkplatz an der Breddenkampstraße wurde heute zwischen 11.00 und 11.30 Uhr ein gelber Seat Mii beschädigt. Der Pkw weist Beschädigungen am hinteren rechten Heck auf. Der Verursacher ist geflüchtet ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenssumme beträgt ca. 1500 Euro.

Bottrop

Eine unbekannte Person verursachte am Sonntag zwischen 3.00 und 11.20 Uhr auf der Prosperstraße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden an dem weißen Mercedes CLS befindet sich an der Stoßstange hinten links. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Auch auf der Straße "Eichenkamp" kam es Sonntag zwischen 12.00 und 20.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-jähriger Bottroper fand seinen grauen Opel Corsa mit Beschädigungen an der hinteren linken Stoßstange auf. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Auf der Straße am Ringofen wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein schwarzer Audi Q7 beschädigt. Der Pkw weist Kratzspuren am Stoßfänger und am Radkasten vorne rechts auf. Außerdem ist die Felge vorne rechts beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag kam es auf dem Büskenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf. Der Pkw weist eine Delle und Kratzspuren an der Fahrertür auf. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Recklinghausen

Am Sonntag gegen 22 Uhr fand ein 33-järhiger Recklinghäuser seine weiße Mercedes E-Klasse mit erheblichen Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite vor. Es befinden sich eine Delle und Lackkratzer an der vorderen Beifahrertür und ebenfalls Lackkratzer an der hinteren Beifahrertür. Als der 33-jährige seinen Pkw am Sonntag um 16 Uhr auf der Eifelstraße parkte, war der Wagen noch unbeschädigt. Hinweise auf den Verursacher gibt es keine.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell