Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorderweidenthal - Einbruch in den Kindergarten

Vorderweidenthal (ots)

Zwischen dem 30.04.2022 und dem 01.05.2022 drangen Unbekannte in den Kindergarten in Vorderweidenthal ein. Hierzu verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Diebe hatten es auf die neuwertige Waschmaschine, den Trockner, einen Staubsauger und diverses Putzmittel abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Sehr wahrscheinlich nutzten die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Fahrzeugen im Bereich des Kindergartens nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell