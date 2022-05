Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bereich Bad Bergzabern - Ortstafeln verhext

Bad Bergzabern (ots)

Bereich Bad Bergzabern - In der "Hexennacht" wurde durch eine Personengruppe von 6-7 jüngeren Personen, mehrere Ortstafeln im Bereich Bad Bergzabern "verhext". So wurde aus Hergersweiler die Ortschaft Kapellen-Drusweiler, aus Kapellen-Drusweiler wurde Barbelroth und Barbelroth wurde kurzerhand in Hergersweiler umbenannt.

Wer Hinweise zu der Personengruppe oder den mitgeführten Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

