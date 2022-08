Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß mit Rollerfahrer

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Carl-Duisberg-Straße ist am Montagnachmittag ein 62-jähriger Rollerfahrer aus Marl schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.20 Uhr in Richtung Marl-Hamm unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 42-jährige Autofahrerin aus Bonn von der Heidestraße nach rechts auf die Carl-Duisberg-Straße abbiegen - und es kam zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Carl-Duisberg-Straße von der Heidestraße bis zur Buchenstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, der Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

