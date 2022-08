Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Fahrradfahrer, der am Montagvormittag in einen Unfall mit einem anderen Radfahrer verwickelt war. Ein 36-jähriger Mann aus Olfen war gegen 10 Uhr auf dem Radweg Neuer Weg in Richtung Castroper Straße unterwegs und wollte nach links auf die Castroper Straße abbiegen. Dabei kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen. Beide stießen zusammen und stürzten. Der unbekannte Radfahrer soll zwar gefragt haben, ob "alles okay" sei, wäre dann aber auf dem Neuer Weg stadtauswärts weitergefahren. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Am frühen Abend ging er zur Polizei und meldete den Vorfall. Nach dem unbekannten Radfahrer wird jetzt gesucht. Er wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,70m groß, 3-Tage-Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild, schmutzige Jeans, hochgekrempeltes graues Hemd, zerzauste kurze Haar. Der Radfahrer selbst oder wer Hinweise zu dem Mann hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

