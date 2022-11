POL-MK: Pkw zerkratzt

Kierspe (ots) - Ein 65 Jahre alter Kiersper wurde mehrfach per Kurzmitteilung von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert. Dieser bot Hilfe an, um Probleme am PC zu lösen, da sich auf diesem Schadsoftware befinden soll. Der Kiersper rief die angegebene Rufnummer an und trat mit dem Betrüger in Kontakt. Dieser erlangte durch angegebene Daten Zugriff auf den PC und verschiedene Konten, von denen mehrere ...

