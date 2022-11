Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PC-Betrüger bucht 1000 Euro ab

Kierspe (ots)

Ein 65 Jahre alter Kiersper wurde mehrfach per Kurzmitteilung von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert. Dieser bot Hilfe an, um Probleme am PC zu lösen, da sich auf diesem Schadsoftware befinden soll. Der Kiersper rief die angegebene Rufnummer an und trat mit dem Betrüger in Kontakt. Dieser erlangte durch angegebene Daten Zugriff auf den PC und verschiedene Konten, von denen mehrere illegale Umbuchungen stattfanden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen männlichen Täter mit indischem Akzent. Die Kripo ermittelt. (lubo)

