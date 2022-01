Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Apolda (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022 ereignete sich um 13 Uhr ein Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Wickerstedt. Ein 25-jähriger Ford Transit - Fahrer touchierte beim Rangieren mit seinem Fahrzeug eine Straßenlaterne. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 400 Euro.

