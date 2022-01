Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Unfälle wegen Glätte

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Bereich Saale-Holzland-Kreis aufgrund der Witterungsbedingungen zu sechs Verkehrsunfällen. Ein 37-Jähriger Pkw-Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Er war im Bereich Serba in Richtung Jena unterwegs, als der junge Mann beim Beschleunigen während des Überholvorgangs die Kontrolle über seinen Wagen verlor, sich überschlug und anschließend im Straßengarben zum Stillstand kam. Als Unfallschwerpunkte waren hier die Bundesstraße 7 zwischen Eisenberg und Jena sowie die Landstraße zwischen Bad Klosterlausnitz und Trotz und die Ortsverbindung zwischen Bad Klosterlausnitz und Schöngleina auszumachen. Die Zeit zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr stellte am Donnerstag die Unfallschwerpunktzeit raus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell