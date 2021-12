Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW ausgebrannt

Otterstadt (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Donnerstag (16.12.2021) ein LKW in der Römerstraße in Otterstadt aus. Das Feuer wurde gegen 13.20 Uhr von einem Anwohner bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlung bezüglich der Brandursache auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

