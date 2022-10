Polizei Köln

POL-K: 221007-5-K Zeugensuche nach räuberischem Angriff auf Kraftfahrer in Köln-Buchheim

Köln (ots)

Nach dem räuberischen Angriff auf einen 29-Jahre alten Autofahrer am Mittwochabend (5. Oktober) in Köln-Buchheim sucht die Polizei Köln Zeugen des Vorfalls. Gegen 20.15 Uhr war der 29-Jährige mit seinem gemieteten Opel Combo in den Kreisverkehr Mülheimer Ring/ Romaneystraße gefahren, wo ihn ein schwarzer Golf abgedrängt und bis zum Stillstand ausgebremst haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen sollen dann zwei Männer aus dem Golf ausgestiegen sein und den Opel-Fahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe zum Aussteigen und zur Übergabe seines Mobiltelefons genötigt haben. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt die Schusswaffe in der Hand hielt und sich ans Steuer des Leihwagens setzte, wird als etwa 1,80 Meter groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt einen hellen Pullover und einen schwarzen Stoppelbart getragen haben. Sein Komplize, der dem 29-Jährigen noch vor der Flucht mit dem Opel auf den Hinterkopf schlug, kann nicht weiter beschrieben werden. Zudem soll noch ein weiteres Fahrzeug mit etwa fünf Männern am Tatort gewesen sein, die ebenfalls nicht näher beschrieben werden können.

Mehrere Streifenteams fahndeten unmittelbar nach dem Angriff nach dem geraubten Opel und fanden das Fahrzeug wenig später unweit des Tatortes auf einem Sportplatz an der Wuppertaler Straße.

Hinweise zu dem Überfall und/oder zu den Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/al)

