POL-HI: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Hildesheim (ots) - Am 13.09.22, gegen 21:30 Uhr, sollen drei männliche, erwachsene Täter einen 16-jährigen Jugendlichen aus Alfeld in Höhe des Spielplatzes am Seminarparkplatz in Alfeld attackiert haben. Die Männer sollen das Opfer durch Schläge und Tritte verletzt haben. Auch am Boden liegend sollen die Männer noch auf den Jugendlichen eingetreten haben. Am 14.09.22, gegen 15:40 Uhr, sollen mehrere Jugendliche auf einen 30-jährigen Alfelder nach vorausgegangenen ...

mehr