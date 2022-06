Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - 21-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Werne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Werne ist am Mittwochnachmittag (29.06.2022) ein 21-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Gelsenkirchener war gegen 16.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Selmer Landstraße in Richtung Werne unterwegs, als ihm ein entgegenkommender 51-jähriger Werner mit seinem Pkw nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt nahm und links in eine Einfahrt einbog. Trotz eines Bremsversuchs des 21-Jährigen kollidierten beide Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 21-Jährige mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl das Motorrad als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die Selmer Landstraße war während der Unfallaufnahme durch die Polizei in beide Fahrtrichtungen für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell