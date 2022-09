Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägereien in Alfeld

Hildesheim (ots)

Am 13.09.22, gegen 21:30 Uhr, sollen drei männliche, erwachsene Täter einen 16-jährigen Jugendlichen aus Alfeld in Höhe des Spielplatzes am Seminarparkplatz in Alfeld attackiert haben. Die Männer sollen das Opfer durch Schläge und Tritte verletzt haben. Auch am Boden liegend sollen die Männer noch auf den Jugendlichen eingetreten haben. Am 14.09.22, gegen 15:40 Uhr, sollen mehrere Jugendliche auf einen 30-jährigen Alfelder nach vorausgegangenen Streitigkeiten an der Parkanlage am Alfelder Bahnhof eingetreten und eingeschlagen haben. In diesem Zusammenhang wird noch ein Busfahrer gesucht, der gehupt haben soll. Die Jugendlichen seien danach vom Tatort geflüchtet. Das Opfer wurde durch die Schläge und Tritte verletzt. Gegen 17:00 Uhr wurde derselbe 30-jährige Alfelder noch einmal Opfer einer Körperverletzung, als ihm in der Sedanstraße vor Kaufland ein Jugendlicher ins Gesicht geschlagen haben soll.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/91160 beim Polizeikommissariat Alfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell