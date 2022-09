Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei

Am Donnerstag wollte ein Mann ein Ehepaar aus Laupheim um ihr Erspartes bringen.

Ulm (ots)

Mutmaßlicher Betrüger in Untersuchungshaft

Am frühen Nachmittag klingelte das Telefon bei einem Ehepaar aus Laupheim. Der Anrufer gab sich als der Sohn der 66-Jährigen und des 69-Jährigen aus und suggerierte ihnen unter weinerlicher Stimme, dass etwas Schlimmes passiert sei. Das Telefonat gab der Anrufer dann an eine vermeintliche Polizistin weiter. Diese gab dem Ehepaar gegenüber an, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch die sofortige Zahlung einer Kaution oder der Übergabe von Wertsachen könnte eine Untersuchungshaft abgewendet werden. Zunächst schenkte das Ehepaar den Angaben der Anruferin Glauben und es wurde vereinbart, dass die von dem Ehepaar zwischenzeitlich bereitgelegten Wertgegenstände an ihrer Wohnanschrift in Laupheim abgeholt werden.

Da dem Ehepaar im Laufe des Telefonats Zweifel an der Geschichte kamen, verständigten sie parallel zu dem Telefonat mit der vermeintlichen Polizistin die "richtige" Polizei.

Noch vor Eintreffen der Kriminalpolizei Biberach kam ein Mann zu der Wohnanschrift des Ehepaars, der die bereitgelegten Wertsachen abholen sollte. Dies wurde dem Ehepaar von der vermeintliche Polizistin am Telefon mitgeteilt. Daraufhin begab sich die 66-Jährige an ein Fenster ihres Wohnhauses und es gelang ihr ein Bild des Abholers aufzunehmen und das Kennzeichen des von ihm genutzten Pkws zu notieren. Als sich die 66-Jährige und eine weitere Zeugin vor das Haus in Richtung des Mannes begaben, stieg dieser jedoch plötzlich in sein Auto und flüchtete, noch bevor es zu einer Übergabe von Geld oder Wertgegenständen gekommen war.

Im Rahmen einer vom Polizeipräsidium Ulm sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw auf der B30 im Bereich Biberach festgestellt und gestoppt werden. Am Steuer saß ein 35-Jähriger, den die Beamten vorläufig festnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Biberach am Freitag Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen versuchten Betruges in einem besonders schweren Fall. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

++++1739116

