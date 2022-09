Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen

Polizei kontrolliert

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in Riedlingen Verkehrsteilnehmer.

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr kontrollierte die Polizei Riedlingen zunächst in der Straße "Neue Unlinger Straße" und dann in der Ziegelhüttenstraße Verkehrsteilnehmer. Schwerpunkte waren dabei die Pflicht zum Tragen des Sicherheitsgurts im Auto und die Bestimmungen zum Telefonieren während der Fahrt.

Die Polizei stellte vier Verstöße gegen die Gurttragepflicht und zwei Verstöße wegen falscher Nutzung des Handys beim Fahren fest.

Hinweis:

Kontrollen durch die Polizei dienen immer der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkung bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Lassen Sie ihr Telefon liegen, auch wenn es klingelt. Gurten Sie sich und Ihre Kinder an. Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben.

