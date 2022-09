Ulm (ots) - Gegen 6 Uhr fuhr ein 45-Jähriger in einem Skoda von Suppingen in Richtung Laichingen. Dort stieß er mit einem Reh zusammen, das über die Fahrbahn lief. Er prallte mit seinem Kopf gegen die Fahrertüre und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachen den Mann deshalb in ein Krankenhaus. ...

