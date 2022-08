Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrssicherheit - die Mainzer Polizei lädt ein

Mainz (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Mainzer Polizei laden Interessierte zu einer großen Aktion in Mainz ein. Am Donnerstag, 1. September, von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, steht das Sicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Mainz vor dem Theater, auf dem Gutenbergplatz in Mainz. Interessierte können sich zum Thema Radfahren, Radfahrsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren. Dazu stehen ein Fahrradsimulator und eine Rauschbrille zur Verfügung. Mit dem Fahrradsimulator können Reaktionszeiten in kritischen Verkehrslagen gefahrlos getestet werden und die Rauschbrille versetzt den Träger in einen "berauschten", mit all den Wahrnehmungseinschränkungen einhergehenden Zustand. Interessierte können auf einem Parcours oder beim klassischen Enten-Angeln die Auswirkungen von Alkohol oder Drogen testen. Auch die im Straßenverkehr einzuhaltenden Seitenabstände von 1,5 oder 2 Meter werden anschaulich an einem Fahrrad dargestellt. Die Experten stehen darüber hinaus für alle Fragen rund um die Verkehrssicherheit zur Verfügung und helfen gerne mit umfangreichen Informationsmaterial weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell