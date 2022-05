Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Montag (30. Mai 2022) gegen 16:50 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters an der Alart-von-Eyl-Straße. Mehrere Zeugen sahen, wie ein weißer Kastenwagen eine geparkte blaue Mercedes E-Klasse touchierte und beschädigter. Bei dem Unfall entstand ein Schaden am Kotflügel hinten links. Danach sei der Kastenwagen weitergefahren, ohne dass sich der Fahrer darum kümmerte. An dem flüchtigen Wagen mit polnischem Kennzeichen seien mehrere Fenster mit Plastik zugeklebt gewesen, in dem Wagen haben vier bis fünf Personen gesessen. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

