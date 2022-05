POL-KLE: Geldern - Unbekannte zünden Mülltonnen an

Geldern (ots) - Im Zeitraum von Montag (23.05.2022), 01:00 Uhr bis Montag (30.05.2022), 03:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Neray". Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter ins Haus, entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt ...

