Emmerich (ots) - Auf der Straße "Am Beyenkamp" kam es am Freitag (27.05.2022) zwischen 06:30 Uhr und 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges hatte in diesem Zeitraum den linken vorderen Radkasten eines ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 24 geparkten Mitsubishis beschädigt und fuhr weiter, ohne sich um den ...

