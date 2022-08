Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mädchen belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Europaplatz sind am Freitag zwei Mädchen sexuell belästigt worden. Der Tatverdächtige - ein 34-jähriger Mann aus Marl - wurde vorläufig festgenommen. Er soll am Vormittag und am frühen Abend zwei Mädchen unsittlich berührt haben. Der erste Vorfall passierte gegen 9.05 Uhr. Ein 15-jähriges Mädchen aus Oer-Erkenschwick wurde am Busbahnhof von dem Tatverdächtigen angesprochen und anschließend angefasst. Gegen 19 Uhr wurde dann eine 14-Jährige aus Bochum von dem Mann belästigt. Die Polizei nahm den 34-Jährigen daraufhin mit ins Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

